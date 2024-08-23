Делегация из Белоруссии переняла опыт работы медцентра в Мытищах

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

Медики из Белоруссии ознакомились с работой Центра телерадиологии и экспертизы. Коллеги из Мытищ показали им на практике, как работают информационные системы для сопровождения пациентов.

Делегация из Белоруссии посетила поликлинику № 2. Гостям показали работу Единой медицинской информационно-аналитической системы Московской области (ЕМИАС) и Единой рентгенологической информационной системы (ЕРИС). На примере пациента, обратившегося в этот день к врачу, белорусские коллеги прошли путь от приема до рентгенкабинета, где провели необходимые диагностические исследования. Так врачи показали, как работает интеграция двух систем.

«У врача в любом из подразделений Мытищинской больницы есть постоянный доступ к результатам рентгенологических исследований, которые были проведены в поликлинике при первом обращении пациента к врачу. Доступна база данных и для других медучреждений региона. В случае необходимости мы можем оперативно получить так называемое „второе мнение“», — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Мытищинской больницы Наталья Панфилова.

Так, для этого цифровой снимок направляется в Центр телерадиологии и экспертизы при МОНИКИ имени Михаила Владимирского, где эксперт дает свое описание и заключение по сложному случаю.

Белорусская делегация отметила эффективность работы медицинских информационных систем.

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