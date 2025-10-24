Восемь аппаратов ИВЛ установили в Видновском перинатальном центре

В рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Видновского перинатального центра Ленинского городского округа установили восемь современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Теперь врачи смогут оказывать высокотехнологичную помощь самым маленьким пациентам с массой тела от 500 граммов.

Заместитель главного врача по педиатрической помощи Елена Трифонова отметила, что в первые минуты жизни важно провести стабилизацию новорожденного прямо в родильном зале.

«Передовое оснащение помогает доктору спасти малыша и дать возможность дышать, улыбаться и радоваться долгожданной встрече с мамой», — добавила медик.

Новые аппараты ИВЛ имеют расширенный набор функций и широкий выбор настроек. Это позволяет врачам подбирать индивидуальные программы респираторной поддержки для каждого новорожденного. Оборудование помогает эффективно вентилировать легкие и ускоряет процесс восстановления малышей.

Отметим, что ранее в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Видновского перинатального центра установили новое медицинское оборудование стоимостью свыше 23 миллионов рублей. Передовая медицинская техника расширит возможности выхаживания детей с критически низкой массой тела и серьезными патологиями.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.