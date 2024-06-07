Воробьев рассказал, что может появиться на месте «Крокуса»

На месте «Крокус Сити Холла», где 22 марта в результате теракта погибли 145 человек, может появиться памятный сквер. Обсуждения о строительстве уже идут, сообщил РИА «Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что сначала стоял вопрос о реконструкции здания. Глава региона отметил, что речь идет о частной собственности, поэтому необходимо «соблюдать определенную деликатность».

«Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут», — добавил Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, рассматривается несколько вариантов, в том числе создание сквера именно на месте трагедии.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные боевики ворвались в здание и начали стрелять по зрителям. Преступники также устроили поджог, который привел к масштабному пожару. Жертвами теракта стали 145 человек.