Воробьев принял участие во встрече с Путиным в Троице-Сергиевой лавре

Андрей Воробьев и Владимир Путин встретились в Троице-Сергиевой лавре

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в Троице-Сергиевой лавре. Кадры с места опубликовали в пресс-службе Кремля.

Российский лидер поклонился «Троице», установленной на своем историческом месте в иконостасе Троицкого храма, а также мощам преподобного Сергия Радонежского. В рамках мероприятия Путин ознакомился с проектом развития Сергиева Посада.

Помимо Воробьева, участниками мероприятия стали министр культуры России Ольга Любимова, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.