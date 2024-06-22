Патриарх Кирилл установил праздник в честь принесения «Троицы» в лавру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил церковный праздник 22 июня в честь принесения иконы «Троицы» Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Возвращения святынь свидетельствуют о глубинных изменениях, в том числе, и, может быть, в первую очередь, в жизни нашего народа, о возрождении православия на святой Руси. В честь этого события я благословляю именовать этот день днем принесения чудотворного образа „Святыя Троицы“ в Троице-Сергиеву лавру», — сказал патриарх верующим при перенесении рублевской иконы в Троицкий собор монастыря.

По его словам, это историческое событие должно остаться в памяти народа.

В июле 2023 года Третьяковская галерея передала икону Андрея Рублева «Троица» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Договор подписали патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова. Согласно этому документу, церковь взяла на себя обязательство соблюдать условия сохранения иконы.

В январе икону доставили в Храм Христа Спасителя перед Рождественской службой.