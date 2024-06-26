Путин приехал в Свято-Троицкую Сергиеву лавру

Президент России Владимир Путин прибыл в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, расположенную в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Подробностей о визите пока нет. Известно, что на днях в лавру привезли икону «Троица» Андрея Рублева.

В честь этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил 22 июня церковный праздник. Он отметил, что это историческое событие, которое должно остаться в памяти жителей.

Третьяковская галерея безвозмездно передала 600-летнюю икону Андрея Рублева «Троица» Троице-Сергиевой лавре в 2023 году. Церковь обязалась соблюдать условия сохранения святыни. Перед Рождеством икону доставили в Храм Христа Спасителя.

Против перемещения старинного предмета искусства выступали многие искусствоведы и реставраторы. При этом часть специалистов назвала этот шаг логичным и закономерным.