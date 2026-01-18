«Ясности, спокойствия и немного настоящего чуда». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Крещением

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей области с праздником Крещения Господня. Он пожелал всем внутреннего мира и веры в чудо. Обращение глава региона опубликовал в телеграм-канале .

«Поздравляю со светлым праздником Крещения Господня! Пусть этот день принесет вам ясность, спокойствие и немного настоящего чуда — того, в которое веришь сам», — написал Воробьев.

Крещение — один из важнейших православных праздников, который завершает рождественский цикл. В этот день многие жители Подмосковья посещают храмы, участвуют в богослужениях и следуют народной традиции купания в освященных купелях.

В регионе заранее подготовились к празднику и очистили 70 подъездных путей к храмам и оборудованным местам для крещенских купаний.