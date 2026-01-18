Спецтехника расчистила проезды к храмам и купелям в Подмосковье перед Крещением

Мосавтодор подготовил подъезды к церквям и купелям в Подмосковье перед Крещением

Более 300 специалистов и 220 единиц специальной техники расчистили от снега и обработали от гололеда 150 километров дорог и 59 тротуаров в Московской области за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве добавили, что специалисты Мосавтодора подготовили 70 подъездных путей к храмам и оборудованным местам для крещенских купаний.

Верующих предупредили, что предстоящей ночью в Московской области сохранится мороз. Также для удобства жителей 66 автобусных маршрутов продолжат курсировать до 03:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что для крещенских купаний подготовили более 200 мест. Они завершат работу только к вечеру понедельника, 19 января.

Глава региона подчеркнул, что все купели оборудовали безопасными спусками в воду. Также на площадках установили теплые раздевалки и парковки, пришедшим окунуться раздадут горячий чай.

Для обеспечения безопасности на всех официальных купелях организовали дежурство спасателей, полиции и бригад скорой помощи. Губернатор попросил жителей выбирать только организованные места для крещенских купаний.