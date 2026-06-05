Воробьев показал вице-премьеру Григоренко цифровые проекты Подмосковья на ПМЭФ

Московская область успешно внедрила технологии искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Об этом заявил посетивший стенд региона заместитель председателя правительства России — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. Вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым он познакомился с главными цифровыми проектами региона на Петербургском международном экономическом форуме.

«Практические результаты показали, что инновационные решения способны не только повышать эффективность процессов, но и улучшать качество жизни людей»», — заявил Григоренко.

Вице-премьер отметил, что искусственный интеллект помог врачам и пациентам, облегчил работу педагогов при проверке домашних заданий, а также существенно сократил срок предоставления социальных услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что цифровая трансформация стала возможной, благодаря углубленной работе и поддержке инициатив со стороны федерального правительства и президента России.

«Мы собираем лучшие практики по искусственному интеллекту на платформе „Цифровой регион“. Сейчас там представлено 441 решение на основе технологии ИИ из 62 регионов. А также больше 320 цифровых решений из Подмосковья», — подчеркнул он.

Воробьев добавил, что сейчас в регионе действуют 67 проектов с искусственным интеллектом по восьми направлениям. До конца года их количество увеличат еще на 16.

«Общий экономический эффект превысил 3,2 миллиарда рублей. Это мотивирует двигаться дальше и не снижать темп»», — уточнил он.

В четверг, 4 июня. губернатор Московской области и президент компании «Ростелеком» на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о развитии цифровой экономики в регионе. Документ позволит внедрить новые технологии с искусственным интеллектом в сферы ЖКХ, транспорта, благоустройства и связи.