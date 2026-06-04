04 июня 2026 17:29 Новые решения в сферах ЖКХ и связи. Подмосковье и «Ростелеком» договорились на ПМЭФ о продолжении сотрудничества Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с «Ростелекомом» 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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ПМЭФ-2026

Московская область продолжает расширять применение новых технологий для повышения качества жизни жителей и эффективности управления территориями. Губернатор региона Андрей Воробьев на полях ПМЭФ-2026 подписал с президентом компании «Ростелеком» Михаилом Осеевским соглашение о развитии цифровой экономики.

Документ предусматривает развитие современных технологических решений в сферах благоустройства, дорожной безопасности, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, а также связи и доступа к интернету.

Для нас цифровизация — это инструмент, который помогает видеть риски заранее и быстрее принимать решения. За последние годы мы внедрили десятки ИИ-проектов в госуправлении, ЖКХ, медицине, образовании, строительстве. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Новый этап сотрудничества с «Ростелекомом» позволит масштабировать этот опыт и распространить его на новые направления.

«Отдельное направление — качество связи и интернета, в том числе в небольших и удаленных населенных пунктах. Важно, что все это будет строиться на отечественных IT-решениях. С „Ростелекомом“ мы давно работаем по значимым для региона проектам: запускали Единую систему ЖКХ, развиваем IT-колледжи в Красногорске и Королеве, где студенты получают практику на реальном производстве», — подчеркнул губернатор Подмосковья. Системы контроля порядка Одним из ключевых пунктов соглашения станет внедрение интеллектуальных систем контроля за состоянием дворовых и общественных территорий. Алгоритмы искусственного интеллекта смогут автоматически фиксировать нарушения и недостатки — от несвоевременной уборки снега и мусора до неисправного освещения. Информацию о выявленных недочетах будут оперативно направлять ответственным службам для устранения.

Фото: Екатерина Агеева

Значительное внимание уделят и развитию интеллектуальных транспортных систем. В регионе планируют расширить сеть камер видеонаблюдения с функцией распознавания автомобильных номеров, внедрить цифровые комплексы мониторинга дорожной обстановки и автоматизированные системы оповещения о происшествиях.

Такие решения помогут ускорить реагирование на аварийные ситуации и повысить уровень безопасности на дорогах. Качество связи и интернета Еще одним важным направлением станет совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры. Специалисты подготовят комплекс предложений по улучшению качества мобильной связи и увеличению скорости интернет-соединения, в том числе в небольших населенных пунктах и удаленных территориях Подмосковья. Соглашение также предусматривает развитие цифровых сервисов для владельцев электромобилей. В частности, на портале «Добродел» расширят возможности системы управления электрозарядными станциями. Пользователи смогут в режиме реального времени видеть на единой карте все доступные зарядные точки, запускать зарядку и оплачивать услуги через приложение. Кроме того, аналитика движения электромобилей позволит более точно определять места для размещения новых зарядных станций. Оптимизация в сфере ЖКХ Отдельное внимание стороны намерены уделить дальнейшей цифровизации коммунального хозяйства, энергетической инфраструктуры и процессов благоустройства. При этом основой создаваемых решений станут отечественные разработки — российское программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование.

Сегодня цифровые технологии стали ключевым инструментом для повышения качества жизни, а также роста эффективности управления территориями. Мы рады расширению и углублению сотрудничества с Московской областью, где уже реализован ряд важных цифровых проектов в сферах ЖКХ, безопасных городов, на дорогах, в образовании и не только. Теперь мы переходим к более осознанному внедрению технологий искусственного интеллекта в наши проекты, которые помогают переходить от реагирования на проблему к ее предсказанию и проактивному устранению — еще до обращения человека. Михаил Осеевский президент компании «Ростелеком»

Ожидается, что реализация совместных проектов позволит региону укрепить позиции одного из лидеров цифровой трансформации в стране и повысить качество сервисов.