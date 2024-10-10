Сегодня 16:57 Воробьев: крупные проекты по селекции и семеноводству реализуют в Подмосковье Воробьев представил Мишустину крупные проекты Подмосковья в сфере АПК 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Сельское хозяйство

Андрей Воробьев

Подмосковье представило достижения в сфере сельского хозяйства на агропромышленной выставке «Золотая осень». Стенд региона посетил премьер-министр Михаил Мишустин. О развитии селекции, семеноводства и экспорта ему рассказал губернатор Андрей Воробьев.

На стенде Подмосковья представили последние достижения в области сельского хозяйства. Это не подверженные вирусам клубни картофеля, уникальные семена огурца и томата, а также фермерская продукция. Развитию агропромышленного комплекса уделяют большое внимание. Так, компания «Мираторг» совместно с «Иннопрактикой» занимается генетикой в области животноводства, используя биочипы для отбора особей с лучшими показателями по здоровью, а «Экокультура» в Воскресенском вкладывает 12 миллиардов рублей в производство высокоэффективных семян томатов, рассказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Еще одним крупным проектом станет создание репродуктора птицефабрики «Элинар-Бройлер», что позволит заменить племенной материал и обеспечить жителей страны яйцами и мясом птицы. «Видим, что компании, занимающиеся наукой, в девяти случаях из 10 имеют успех. Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Всего на стенде представили 13 крупных проектов на общую сумму почти 50 миллиардов рублей. Среди них — комплекс по производству сухих молочных смесей-заменителей грудного молока в Можайске, куриного яйца в Кашире и многое другое. Их планируют реализовать до 2026 года. Получить работу на новых предприятиях смогут около 1,8 тысячи человек.

Я знаю, насколько системно Московская область занимается аграрной наукой, семеноводством, генетикой, животноводством. Хочу пожелать дальнейшего успеха в этой работе. Михаил Мишустин

На сегодняшний день Подмосковье — лидер по производству кондитерских изделий, кормов для животных, мороженого, мясных консервов и кисломолочных продуктов. Высоких результатов удалось добиться благодаря оптимизации бизнеса, увеличению инвестиций и модернизации производств. За 10 лет в регионе реализовали 12 тепличных проектов, увеличив объем овощей закрытого грунта в 28 раз. Ежегодно поддержку получают около 300 компаний. Только с начала этого года на эти меры направили 5,5 миллиарда рублей. Ранее губернатор рассказал о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. Он напомнил о собственных генетических и селекционных технологиях на выставке «Золотая осень». Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».