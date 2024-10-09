Соглашения о реализации агропромышленных проектов в Подмосковье подписали на выставке «Золотая осень»
Ряд крупных агропромышленных проектов реализуют в Подмосковье до 2026 года
Министерство сельского хозяйства России организовало проведение XXVI Российской агропромышленной выставки с 9 по 12 октября. В ней приняли участие сотни производителей из разных уголков России, в том числе из Подмосковья.
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин подчеркнул, что аграрии региона бесперебойно работают над тем, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Он также отметил значимые успехи, которых удалось добиться за 10 лет.
«Например, губернатор ставил достаточно серьезные задачи по развитию сырного кластера. Кроме того, фактически удалось создать новую отрасль, которая очень грамотно встроилась в экономику региона — Московская область внесла существенный вклад в общероссийский рост по тепличным овощам. В целом по стране производство выросло в три раза, а в Подмосковье — в 28», — добавил Духин.
Отдельное внимание он уделил важности ухода от импорта в сельском хозяйстве, поскольку геополитическая ситуация на сегодняшний день заставляет задуматься о следующем этапе борьбы за продовольственную безопасность.
«В этом смысле важно обеспечить независимость от импорта семян, селекционного материала — это в первую очередь томаты и огурцы», — указал Духин.
По его словам, в Воскресенске планируют запустить проект с инвестициями порядка 12 миллиардов рублей. Подмосковье рассчитывает существенно усилить производство собственного высококачественного селекционного материала.
При этом группа компаний «Лето» намерена реализовать в Кашире масштабный инвестиционный проект по производству пищевых яиц, старт которого намечен на начало 2026 года. Эта инициатива позволит более чем в десять раз увеличить объемы производства и выведет регион в число лидеров по данному показателю.
Кроме того, в ближайшие два года в Московской области запустят новые проекты по переработке сельхозпродукции, включая выращивание уток и две молочные фермы. Вячеслав Духин подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями, реализующими эти инициативы.
«Колхоз Петровский» построит молочный комплекс в Клину на шесть тысяч коров с производственной мощностью 45 тысяч тонн молока в год. Инвестиции составят около 11 миллиардов рублей, а запуск производства создаст 335 рабочих мест. Открытие планируется во втором квартале 2026 года.
Компания «ЭКО-фермер» в Можайске введет в эксплуатацию комплекс по выращиванию уток на 125 тысяч голов к концу следующего года. Инвестиции в проект составят 700 миллионов рублей, а запуск создаст 140 рабочих мест.
На агропромышленной выставке также отметили сотрудничество с АО «Росагролизинг», позволяющее подмосковным аграриям обновлять парк техники при помощи льготного лизинга. Общий объем инвестиций компании в АПК региона превышает 20 миллиардов рублей.
Группа компаний «Агро-Центр» планирует строительство молочно-товарной фермы на 2,4 тысячи голов в Чехове, включая кормоцех и телятник. Объем инвестиций составит четыре миллиарда рублей, ожидается создание более 60 рабочих мест.
«Заключенные соглашения будут способствовать дальнейшему развитию агропромышленного сектора региона, производственной инфраструктуры и технологий, а также привлечению в отрасль кадров путем создания новых рабочих мест», — подытожил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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