Соглашения о реализации агропромышленных проектов в Подмосковье подписали на выставке «Золотая осень»

Ряд крупных агропромышленных проектов реализуют в Подмосковье до 2026 года

Министерство сельского хозяйства России организовало проведение XXVI Российской агропромышленной выставки с 9 по 12 октября. В ней приняли участие сотни производителей из разных уголков России, в том числе из Подмосковья.

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин подчеркнул, что аграрии региона бесперебойно работают над тем, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Он также отметил значимые успехи, которых удалось добиться за 10 лет.

«Например, губернатор ставил достаточно серьезные задачи по развитию сырного кластера. Кроме того, фактически удалось создать новую отрасль, которая очень грамотно встроилась в экономику региона — Московская область внесла существенный вклад в общероссийский рост по тепличным овощам. В целом по стране производство выросло в три раза, а в Подмосковье — в 28», — добавил Духин.

Отдельное внимание он уделил важности ухода от импорта в сельском хозяйстве, поскольку геополитическая ситуация на сегодняшний день заставляет задуматься о следующем этапе борьбы за продовольственную безопасность.

«В этом смысле важно обеспечить независимость от импорта семян, селекционного материала — это в первую очередь томаты и огурцы», — указал Духин.

По его словам, в Воскресенске планируют запустить проект с инвестициями порядка 12 миллиардов рублей. Подмосковье рассчитывает существенно усилить производство собственного высококачественного селекционного материала.

При этом группа компаний «Лето» намерена реализовать в Кашире масштабный инвестиционный проект по производству пищевых яиц, старт которого намечен на начало 2026 года. Эта инициатива позволит более чем в десять раз увеличить объемы производства и выведет регион в число лидеров по данному показателю.

Кроме того, в ближайшие два года в Московской области запустят новые проекты по переработке сельхозпродукции, включая выращивание уток и две молочные фермы. Вячеслав Духин подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями, реализующими эти инициативы.