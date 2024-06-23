Украинские боевики запустили по Севастополю ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями . В результате атаки погибли пять человек и 124 получили ранения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал атаку терактом против мирных людей.

Воробьев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что Подмосковье готово оказать всю необходимую поддержку, а также принять пострадавших в результате теракта украинских боевиков.

«Подмосковье скорбит с вами. Раненым — скорейшего выздоровления», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Ранее в Крыму объявили день траура 24 июня после удара по Севастополю.

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