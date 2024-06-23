Воробьев: атака ВСУ по Севастополю — теракт против мирных людей

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики запустили по Севастополю ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки погибли пять человек и 124 получили ранения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал атаку терактом против мирных людей.

Воробьев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что Подмосковье готово оказать всю необходимую поддержку, а также принять пострадавших в результате теракта украинских боевиков.

«Подмосковье скорбит с вами. Раненым — скорейшего выздоровления», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Ранее в Крыму объявили день траура 24 июня после удара по Севастополю.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте