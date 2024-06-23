Сегодня 18:31 Воробьев: атака ВСУ по Севастополю — теракт против мирных людей Фото: РИА «Новости»
Воробьев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что Подмосковье готово оказать всю необходимую поддержку, а также принять пострадавших в результате теракта украинских боевиков.
«Подмосковье скорбит с вами. Раненым — скорейшего выздоровления», — написал Воробьев в своем
Telegram-канале.
Ранее в Крыму
объявили день траура 24 июня после удара по Севастополю.
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