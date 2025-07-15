Волжское высшее военное строительное училище в Дубне отметило 75-летие

Праздник к юбилею командного училища провели в Дубне. На него приехали несколько сотен военных инженеров, окончивших это учебное заведение.

Всего за время работы училище в Дубне выпустило свыше восьми тысяч молодых офицеров. Его основали в 1950 году в закрытом городе Томск-7. После оно переезжало в Новосибирск, затем в Дубну и было расформировано в 1993.

Выпускники Волжского высшего военного строительного училища руководили строительством ядерных промышленных предприятий и атомных станций по всей стране. Они развивали Дубну.

На праздник приехали выпускники и преподаватели. Они обменялись воспоминаниями, в том числе о людях, которые прославили училище и были удостоены правительственных наград.

Ранее мы рассказывали о том, что юбиляров совместной жизни Ирину и Василия поздравили ко Дню семьи в Дубне.