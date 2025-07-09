Юбиляров совместной жизни поздравили ко Дню семьи в Дубне

В Дубне поздравили пары, которые прожили вместе более 50 лет. Они присоединились к чаепитию с главой города Максимом Тихомировым и поделились секретами счастья.

Ирина Николаевна Шевченко отправилась на Дальний Восток с дочкой вслед за мужем. За 50 лет совместной жизни она поняла, что главное — держаться вместе.

«Написала на работе заявление. Директор вызвала меня, спросив, в чем причина увольнения. Я сказала, что мужа призвали, надо ехать. Он говорит: „Ты как декабристка“», — вспоминает жительница Дубны Ирина Шевченко.

Василий Иванович Кажук ухаживал за будущей женой по переписке 55 лет назад. Он познакомился с ней в Дубне, когда служил в армии. Девушка так ему понравилась, что он приехал, сделал предложение и увез. Он считает, что главное в отношениях — не отступать.

Во время чаепития говорили обо всем: про трудности и как с ними справляться, про новые задачи и интересные дела. Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил юбиляров, вручил им цветы и памятные подарки.

«Юбиляры поделились секретами семейного счастья, а также мы поговорили о развитии нашей любимой Дубны. Многие посвятили свою жизнь нашему наукограду и их мнение особенно ценно для нас», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.