Волонтеры Воскресенска приняли участие в акции «День добрых дел» | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 19:54 Волонтеры Воскресенска приняли участие в акции «День добрых дел» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске прошла акция «День добрых дел». Учащиеся школы «Горизонт» отправились к одной из жительниц деревни Федино, чтобы оказать ей помощь в домашних делах.

Волонтер Кира Хименко рассказала, что участие в акции дает ей шанс стать более отзывчивой и сочувствующей. Она убеждена, что поддержка пожилых людей — это очень важно.

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Помимо помощи, визит волонтеров предоставил возможность для общения. Школьники провели время с представителем старшего поколения, узнав много нового о жизни во времена СССР.

«Было очень неожиданно и приятно. Я обычно все сама делаю потихонечку, не спеша. Девочки молодцы, пришли помогли. Они прибрались и у меня весь день свободен, приятно. Хочется, чтобы вся молодежь была такая», — рассказала Валентина Горелова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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