Волонтеры вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд в Истре

«Волонтеры Подмосковья» муниципального округа Истра вместе с инспекторами напомнили водителям и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения. Во время рейда они раздали памятки и провели профилактические разговоры.

Сотрудники ГИБДД и волонтеры подарили светоотражающие браслеты пешеходам и призвали носить их в темное время суток, а особенно на неосвещенных участках дорог.

Такие совместные мероприятия в округе проводятся регулярно — рядом с железнодорожной станцией, у школ и детских садов. Рейды помогают снизить количество аварий и травм среди взрослых и детей.

Недавно автоинспекторы и волонтеры проверили у водителей наличие детского кресла, кроме того сотрудники ГИБДД провели рейд на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах в Истре. Они призвали людей быть внимательными и не засматриваться в телефоны на проезжей части.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах безопасности на дорогах Подмосковья в межсезонье.