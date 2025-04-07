В Подмосковье резко изменилась погода, что потребовало срочной уборки на дорогах. Губернатор региона Андрей Воробьев на традиционном совещании коснулся темы организации движения и содержания улично-дорожной сети в весенний период.

Особое внимание посвятили вопросам безопасности в условиях, когда многие автовладельцы уже сменили шины на летние, но погодные условия остаются переменчивыми.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — отметил Андрей Воробьев.

Сложившаяся ситуация создает дополнительные риски, так как летняя резина не обеспечивает должного сцепления на холодном или влажном асфальте, что может привести к увеличению количества ДТП.

«Понимаю, что главы на местах и управляющие компании тоже получили дополнительную нагрузку, нужно ее пройти», — добавил глава региона.