Волонтеры в Шатуре помогли семье участника СВО, который получил ранение на фронте. Активисты вручили жене продукты, а детям — подарки.

Житель Рошаля Сергей получил серьезное ранение во время выполнения боевой задачи в районе проведения специальной военной операции.

В его семье растут две дочери — Александра и Злата. Волонтеры навестили супругу, вручили продукты, фрукты и небольшие сувениры на память. Пока глава семейства находится на лечении, поддержка его близким людям оказалась очень кстати.

«Договорились, что окажем любую посильную помощь, если она понадобится. Нам очень важно знать, что в семье все складывается благополучно и бытовые проблемы не сильно досаждают. Сейчас самое главное — восстановление здоровья папы и мужа, нашего защитника», — рассказал Александр Гуреев, директор Комплексного молодежного центра муниципального округа Шатура.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.