Волонтеры в Серпухове помогли семье участника СВО

В Общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» обратились мать и жена участника специальной военной операции Оксана Евсикова. Они попросили помочь прибраться на участке после ремонта.

На просьбу откликнулись муниципальный депутат Андрей Тихонов, активисты Единого центра поддержки участников СВО, волонтеры Серпуховского колледжа «Доброе сердце» и ассоциации «Ветераны СВО» во главе с Александром Худобкиным. Они очистили территорию от строительного мусора и вывезли два полных контейнера отходов — 12 кубических метров.

Муниципальный депутат Андрей Тихонов предоставил бункеровоз для вывоза строительных отходов.

Партийцы «Единой России» поблагодарили активистов за то, что не остались равнодушными и помогли семье бойца.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.