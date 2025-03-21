Волонтеры в Подольске передали корм и подарки для животных из приюта «Юна»

В городском округе Подольск в начале марта активисты организовали сбор кормов и необходимых принадлежностей для собак и кошек, которые живут в реабилитационном центре «Юна». Недавно всю собранную на акции помощь они доставили четвероногим подопечным.

Волонтеры навестили животных лично. Они осмотрели реабилитационный центр и оценили условия, в которых содержат питомцев. В приюте открыли современную ветеринарную клинику, оборудовали помещения для карантина, обустроили уютный дом для кошек и теплые вольеры. На территории центра построили кинологическую площадку для занятий с собаками.

Чтобы стать опекуном животных в приюте «Юна», необходимо оформить заявку на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».