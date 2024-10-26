Волонтеры в Мытищах передали автомобиль в зону специальной военной операции

Жена призывника обратилась к местному волонтерскому центру с просьбой о помощи. Ниву отправили оператору беспилотных летательных аппаратов с позывным « Демон » .

Волонтеры из Мытищ поедут в зону специальной военной операции, чтобы передать груз трем военнослужащим. Мобилизованному с позывным «Прапорщик» подготовили радиотехнику, прибор ночного видения и медикаменты. Бойцы из Шебекино попросили маскировочные сети.

Гуманитарную помощь собирали местные жители и «вязальные войска» из клуба «Активное долголетие».

Все неравнодушные могут поучаствовать в сборе гуманитарного груза. Пункты приема работают по адресам: улица Силикатная, дом 12; улица Мира, дом 2А; улица Мира, дом 37; улица Летная, дом 17 и улица Мира, дом 9.

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