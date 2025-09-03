Волонтеры в Королеве напомнили жителям правила антитеррористической безопасности

В День солидарности в борьбе с терроризмом волонтеры провели акцию и напомнили жителям о мерах противодействия угрозам экстремизма. Они вышли на улицы города и раздали информационные листовки с рекомендациями.

В памятках указан порядок действий при обнаружении подозрительного предмета.

«Мы считаем важным регулярно проводить подобные акции, чтобы граждане знали основные правила поведения в условиях потенциальной опасности. Безопасность нашего общества начинается с нас самих, и мы призываем всех проявлять бдительность и ответственно относиться к вопросам собственной защиты», — подчеркнул один из волонтеров.

Акция стала частью всероссийской программы, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Дату утвердили в память о жертвах трагического захвата школы № 1 в Беслане в сентябре 2004 года.