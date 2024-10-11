Волонтеры центра «Импульс» в Мытищах откроют музей памяти участников СВО

Мытищинские волонтеры молодежного центра «Импульс» и «Народного фронта» обсудили будущие планы совместной деятельности. Они затронули важные темы, в том числе открытие музея специальной военной операции.

Руководитель молодежного крыла Народного фронта Москвы Дарья Алдошина вручила благодарственное письмо команде центра «Импульс» за помощь, поддержку и содействие в проведении мероприятий. Она поблагодарила волонтеров за вклад в развитие молодежного крыла.

Участники обсудили важные темы: самооборону, действия при чрезвычайных ситуациях, базовые знания тактической медицины и работу волонтеров в зоне специальной военной операции. Дарья Алдошина рассказала про результаты команды Народного фронта на территории Курской и Белгородской областей.

Участники встречи также почтили память медика гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта в Донецкой Народной республике Николая Ковалева и координатора по работе со СМИ в Донецкой Народной республике Давида Соколова — они погибли при спасении мирных жителей на территории Курской области.

«Наша команда не может оставаться равнодушной к сложившимся обстоятельствам. В ходе переговоров, было принято решение об открытие нового музея на базе нашего центра, а именно музея посвященного Специальной военной операции „24.02.22“, где мы отдельно отметим подвиг ребят» — сказал директор МБУ МЦ «Импульс» Сергей Мельников.

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