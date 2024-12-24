Волонтеры провели новогодние праздники во дворах Воскресенска

Городской округ присоединился к всероссийской акции «Новый год в каждый двор». Активисты организации «Волонтеры Подмосковья» из молодежного центра «Олимпиец» подарили детям микрорайона Москворецкий незабываемый праздник.

Волонтеры организовали на дворовых территориях увлекательную программу. Под зажигательную музыку ребятня активно участвовала в играх и танцах. Для детей устроили множество веселых конкурсов — они отгадывали загадки, состязались в ловкости и скорости, участвовали в эстафетах, проявляя взаимовыручку и командный дух.

В завершение праздника ребятишек ждал приятный сюрприз. Ни один из участников мероприятия не ушел домой без подарка, что добавило всем радостного новогоднего настроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.