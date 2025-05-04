Волонтеры привезли еду и воду жителям пострадавших от стихии районов Подмосковья

Подмосковные волонтеры привезли воду и еду жителям пострадавших от непогоды районов. Продолжаются работы на севере региона — в Клину, Дмитрове и Солнечногорске.
Одним из пунктов маршрута волонтеров стал Солнечногорск. Аварийные бригады энергетиков работают круглосуточно уже четвертые сутки. Волонтеры привезли специалистам воду и продукты питания.
Россети вернули электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье. Электричество уже подали в ранее обесточенные населенные пункты Сергиево-Посадского городского округа, а также в Пушкинский, Рузский округа и в Мытищи.
Работы по устранению последствий циклона продолжаются в Дмитрове. Работу аварийных бригад затрудняют природные условия — овраги, ручьи, болота. Поэтому приходится все таскать на руках, что несколько затянуло процесс восстановления.
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