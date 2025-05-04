Россети приступили к завершающей фазе восстановления энергоснабжения Подмосковья
Энергетики компании «Россети» приступили к завершающей фазе работ по восстановлению энергоснабжения севера и северо-запада Подмосковья. Электричество уже подали в ранее обесточенные населенные пункты Сергиево-Посадского городского округа, а также в Пушкинский, Рузский округа и в Мытищи.
В пресс-службе рассказали, что завершаются работы по подключению потребителей Талдомского городского округа. На данный момент Россети возобновили подачу электричества в 770 населенных пунктов Московской области, пострадавших от ветра и рекордных осадков.
«Нарушения электроснабжения связаны с падением намокших от начавшегося во второй половине дня сильного ливня деревьев», — обратили внимание в компании.
По информации Россетей, сейчас продолжаются работы на севере региона, в Клину, Дмитрове и Солнечногорске. Энергетики отрабатывают заявки в потребительской сети 0,4 киловатта, включая СНТ и коттеджные поселки, которые самостоятельно обслуживают свои электросети. В компании напомнили, что напряжение в садоводческие товарищества подают только после письменного подтверждения того, что повреждений нет.
Восстановительные работы в Подмосковье продолжаются четвертые сутки. Электроснабжение удалось восстановить на большей части территорий, заявил губернатор Андрей Воробьев.