Россети приступили к завершающей фазе восстановления энергоснабжения Подмосковья

Энергетики компании «Россети» приступили к завершающей фазе работ по восстановлению энергоснабжения севера и северо-запада Подмосковья. Электричество уже подали в ранее обесточенные населенные пункты Сергиево-Посадского городского округа, а также в Пушкинский, Рузский округа и в Мытищи.

В пресс-службе рассказали, что завершаются работы по подключению потребителей Талдомского городского округа. На данный момент Россети возобновили подачу электричества в 770 населенных пунктов Московской области, пострадавших от ветра и рекордных осадков.

«Нарушения электроснабжения связаны с падением намокших от начавшегося во второй половине дня сильного ливня деревьев», — обратили внимание в компании.