«Опоры ломаются, провода рвутся». Энергетики рассказали о работах в Дмитрове

В Дмитрове продолжаются работы по устранению последствий майского циклона. Работу аварийных бригад затрудняют природные условия — овраги, ручьи, болота. Как продвигается восстановление электросетей — в материале 360.ru.

«На данный момент нами определены практически все дефектные места на линиях, выполнены обходы линий, определены необходимые материалы, ресурсы, которые нужны для выполнения работ. <…> Деревья падали очень хлестко. Сила удара такова, что и опоры ломаются, и провода рвутся», — отметил мастер РЭС.

Специалист рассказал, что работу затрудняют овраги, ручьи и сильное заводнение почвы, на которой сложно стоять. Приходится все таскать на руках, что несколько затянуло процесс восстановления. Энергетики осторожны в прогнозах, однако одну линию уже восстановили, поменяли арматуру и изоляцию.

На помощь подмосковным энергетикам приехали коллеги из Иванова. Работа идет круглосуточно.

Энергетики приступили к последней фазе работ по восстановлению энергоснабжения севера и северо-запада Подмосковья. Завершаются работы по подключению потребителей Талдомского городского округа.