Волонтеры Подмосковья создали антидроновое пончо с учетом пожеланий бойцов СВО

Волонтеры из Орехово-Зуевского округа разработали антидроновое пончо, ориентируясь на пожелания военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Над созданием изделия работала команда добровольцев под руководством Марины Меньшиковой.

При разработке учитывались все детали — от выбора материалов до технологии пошива. Пончо предназначено не только для визуальной маскировки, но и оснащено специальным слоем и внешней тканью, снижающими заметность человека для тепловизоров.

«Разрабатывали его около двух недель всей командой. Это трудоемкая работа — нужно подготовить и пришить большое количество специальных лент. Пончо сохраняет тепло, защищает от комаров, а при необходимости его можно использовать как одеяло, чтобы укрыть раненого и сделать его менее заметным для дронов», — рассказала Марина Меньшикова.

Волонтеры из объединения «Мама Ира и руки ангелов» передали военнослужащим гуманитарную помощь весом 680 килограммов.