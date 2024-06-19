Волонтеры отправили более тонны гумпомощи бойцам СВО из Солнечногорска

Активисты из Солнечногорска собрали 1,5 тонны гуманитарного груза для Донецкого направления. Помощь доставят бойцам в зону специальной военной операции, а также в госпитали и мирному населению.

Гуманитарную помощь собрали волонтеры группы «Серебро Солнечногорья» от Общественной палаты округа вместе с благотворительным фондом помощи ветеранам боевых действий и специальных операций «Доблесть». В составе полезного груза — одежда, медикаменты, маскировочные сети, продукты и другие необходимые в зоне специальной военной операции вещи.

«Важно, что сейчас участники специальной военной операции и их семьи могут также воспользоваться и мерами поддержки, в том числе оказанием бесплатного социального обслуживания на дому супругам и родителям бойцов», — отметил член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Сергей Кухарев.