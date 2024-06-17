Воробьев доложил Путину о поддержке бойцов СВО в Подмосковье

Фото: Kremlin.ru

Московская область уделяет особое внимание семьям участников специальной военной операции, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Глава региона отметил, что в Подмосковье организован целый блок мероприятий, направленный на поддержку членов семей бойцов СВО. Среди них помощь в поступлении в детские сады, путевки в лагеря, а также различные вещи.

«Раскрепление дает нам возможность стараться выполнить все запросы семьи. Понимаем, что это важно», — указал губернатор.

Воробьев подчеркнул, что Подмосковье также принимает участие в организации мероприятий на новых территориях.

«По вашему распоряжению регионы России вносят свою лепту. У нас — Новоазовский и Тельмановский районы Донецкой области. Мы там вместе с федеральными проектами реализуем все самое важное: школы, детские сады — все то, что важно для жизни. Приятно, что большое количество людей туда возвращается», — добавил Воробьев.

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