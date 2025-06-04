Волонтеры из Ногинска провели мастер-класс для юных пациентов онкодиспансера

В Ногинском колледже организовали мастер-класс для детей, проходящих лечение в онкодиспансере. Участники узнали о значении государственных символов и создали яркие значки.

Волонтеры колледжа Виктория Свирина и Илья Зенин вместе с советником директора по воспитанию Инной Козыриной провели занятие, посвященное созданию значков в цветах флага «Российский триколор». Мероприятие приурочили ко Дню России.

Участники мастер-класса освоили процесс изготовления значков. Также ребят познакомили с историей праздника и рассказали о важности патриотизма.

Организаторы отметили, что такой формат мероприятий помогает детям отвлечься от сложной обстановки и рутинных процедур, добавляя в их будни радость и вдохновение. Волонтеры колледжа уже несколько лет поддерживают юных пациентов, регулярно посещая медицинское учреждение и проводят занятия, направленные на создание позитивного настроя и улучшение эмоционального состояния детей.