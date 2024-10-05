Волонтеры из Мытищ заняли третье место в конкурсе социальных инициатив

В региональном этапе международной премии «МыВместе» приняли участие волонтеры мытищинской школы № 24. В номинации «Помощь людям» они представили проект «Частичку сердца отдавать пожилому» и заняли третье место.

Наставником ребят стала советник директора по воспитанию школы № 24 в Мытищах Кристина Колочева. Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа международной премии «МыВместе» прошла в Доме правительства Московской области.

Около тысячи заявок на участие в конкурсе получили организаторы за 2024 год. Более 50 активистам и организациям, осуществившим свои проекты на благо Подмосковья и их жителей, вручили дипломы международной премии.

Напомним, «МыВместе» — это проект о поддержке благих социальных идей и активностей, главной целью которого является помощь всем людям и улучшение общественной жизни. Премию провели по приказу Президента РФ Федерального агентства по делам молодежи и при содействии Ассоциации Добро.рф.

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