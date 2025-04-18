Волонтеры из Мытищ приняли участие в международной премии «Мы вместе»

Международная премия #МыВместе за пять лет объединила тысячи активистов со всей России. Волонтеры «Золотых рук Ангела» из Мытищ стали примером для новых участников.

Масштабная премия #МыВместе каждый год привлекает активистов со всей России, которые придумывают и реализуют общественно значимые проекты. Важной составляющей премии — рассказ об участниках и проводимых ими мероприятиях.

«Золотые руки Ангела» — часть пятилетней истории проекта #МыВместе. Организация включает в себя больше 230 цехов в 120 городах России.

Добровольцы во главе с Людмилой Сущецкой стали победителями премии в 2023 году. Волонтеры «Золотых рук Ангела» занимаются изготовлением «пятиточечников» и тактических носилок, эвакуационных строп, гибких медицинских шин и многого другого.

Важной частью деятельности активистов является и сбор посылок с гуманитарной помощью. Мытищинским отделением руководит Татьяна Кузнецова.

Активисты округа ежедневно трудятся, чтобы помочь бойцам специальной военной операции и жителям новых присоединенных территорий. Амбассадор премии #МыВ месте по Подмосковью Иван Гузея считает, что команда этой волонтерской организации — единый организм с четко отлаженным процессом работы.