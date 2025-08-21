Волонтеры из Можайска поучаствовали в поисковой экспедиции в Тверской области

Активисты «Молодой гвардии» Максим Маточкин, Иван Грицак и руководитель местного отделения Дарья Куткова из Можайска поучаствовали в экспедиции в Тверской области, где был организован военно-патриотический лагерь «Свои люди». На поле под Ржевом собрались более 200 ребят из Московской области.

На поле под Ржевом с января 1942 года по март 1943 года происходили ожесточенные бои с фашистами. Поэтому именно это место выбрали для проведения военного слета.

На протяжении пять дней молодогвардейцы занимались поисковыми работами. Больше всего им понравились полевые раскопки, где проводили первичную идентификацию останков бойцов Красной армии. Они выезжали в поле, документировали находки и отправляли их в музеи.

Организаторы также провели занятия по основам тактической медицины и начальной военной подготовке. Помимо этого, молодогвардейцы определили план работ на 2026 год, обсудили приоритетные задачи.

В завершении смены активисты растянули 300-метровую георгиевскую ленту в знак памяти бойцам Красной армии.