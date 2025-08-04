Митинг ко Дню ВДВ прошел в Мытищах

Жители Мытищ возложили цветы и почтили минутой молчания память героев. Мероприятие в парке Мира приурочили ко Дню Воздушно-десантных войск.

Участие в мероприятии приняли глава городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, а также активисты «Юнармии», ветераны, депутаты и жители округа. Они возложили цветы к мемориалу, посвященному воинам-интернационалистам.

«Сегодня в зоне проведения СВО воины в голубых беретах доблестно защищают интересы нашего государства, проявляя отвагу и мужество. Низкий поклон нашим героям! Светлая память всем, кто сложил головы, выполняя воинский долг», — сказала Юлия Купецкая.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок воинские захоронения в регионе. Он также отметил, что необходимо придерживаться единых стандартов.