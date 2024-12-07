Волонтеров в Лосино-Петровском поздравили с Днем добровольца

Городской округ Лосино-Петровский стал местом торжественного мероприятия, посвященного Дню волонтера. В этот день волонтеры, активно помогающие людям и сообществам, были отмечены благодарностями от Государственной думы и главы округа.

Волонтерское движение в Лосино-Петровском охватывает широкий спектр деятельности — от помощи в приютах для животных до организации культурных мероприятий и работы с детьми и пожилыми людьми. Как отметила организатор волонтерского движения «Тыл добра» Ольга Смирнова, волонтерство играет важную роль в жизни общества.

«Когда человеку приходят на помощь, у кого-то вырастают крылья за спиной, а кто-то чувствует опору под ногами. Добротой можно изменить жизнь», — подчеркнула она.

С недавних пор у волонтеров появилось множество новых задач. Они активно занимаются сбором гуманитарной помощи для семей мобилизованных и бойцов на фронте, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Глава округа Сергей Джеглав и депутат Госдумы Александр Толмачев поздравили волонтеров с их праздником и вручили им благодарственные письма.

«Я оцениваю волонтерскую деятельность сродни военному подвигу. Человек встает и делает доброе дело для многодетной семьи, ветерана войны или человека, оказавшегося в трудной ситуации. Особенно актуально это для ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции», — отметил Сергей Джеглав.

В завершение мероприятия для волонтеров была организована экскурсия по усадьбе Якова Брюса.

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