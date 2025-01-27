Волонтерам в Мытищах выдали помещение для плетения маскировочных сетей

Тысячи неравнодушных жителей округа сплотились с самого начала боевых действий. Несколько крупных волонтерских центров создали в муниципалитете для помощи военнослужащим. Фонду «От сердца к сердцу» выдали помещение, где активисты начали плести маскировочные сети.

Гуманитарные грузы для бойцов и жителей новых присоединенных, а также приграничных территорий ежедневно формируют в доме № 27 на улице Юбилейной. Входит в посылки все самое необходимое: медикаменты, теплые вещи, бытовые и косметические принадлежности, детские подарки.

Многие волонтерские организации оказывают адресную помощь. Участники движения «От сердца к сердцу» собирают и отправляют груз непосредственно жителям, общественным организациям и воинским подразделениям. Волонтеры уже на профессиональном уровне занимаются плетением маскировочных сетей.

«Помещение, которое предоставила администрация городского округа, мы используем для плетения маскировочных сетей. У нас большая и дружная команда, мы увеличиваем производство. О качестве наших сетей знают, на них приходит много заявок. Здесь мы вместе приближаем нашу победу», — поделилась куратор фонда «От сердца к сердцу» Татьяна Альмухаметова.

Узнать больше о волонтерских организациях можно в социальных сетях администрации городского округа Мытищи.