Волейболисты из Подольска стали призерами первенства ЦФО

Воспитанники школы олимпийского резерва «Пахра» в Подольске стали призерами первенства Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди юношей до 17 лет. Соревнования прошли в Рязани.

Подольские спортсмены показали отличный результат. Иван Шабловский и Вадим Симаков принесли успех команде. В матче за третье место пара продемонстрировала отличную игру и уверенную технику, обыграв соперников из Долгопрудного со счетом 2:0.

В первенстве участвовали девять дуэтов девушек из Подмосковья. Всего заявилось 24 команды. Также шесть пар юношей представляли Московскую область из 19 сборных. В итоге у региона в копилке — серебряная и бронзовая медали.

Спортсмены из Подольска выступят в финале первенства России в своей возрастной категории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.