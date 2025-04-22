Волейболистки из Мытищ победили на первенстве Московской области

Настоящая битва за победу была на финальном матче. Победителями стала женская команда из Мытищ. Весь сезон команда из Мытищ показывала отличные результаты и уверенно выигрывала все матчи. Финальная игра заставила болельщиков сильно понервничать.

Первые две игры финального матча команда «Птаха» одерживала победу. Перелом случился на третьем сете. Спортсменки из Мытищ смогли собраться и «вытащить партию». Соперницы этого не ожидали и ослабили хватку. Команда «Мытищи» продолжила бороться и выиграла четвертый сет, а потом и пятый, решающий.

Заслуженная победа досталась волейбольному клубу «Мытищи» со счетом 3:2.