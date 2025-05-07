Вокалисты из Воскресенска стали призерами международного фестиваля искусств

Воспитанники Детской вокальной студии «Домисольки» культурного центра «Москворецкий» в Воскресенске стали призерами международного конкурса-фестиваля «Парад искусств». Мероприятие прошло в Бресте, где в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Воспитанники выступили достойно под руководством Юлии Маховой. Конкурс-фестиваль прошел в рамках акции памяти в легендарной Брестской крепости в преддверии 80-летия Победы. В результате воспитанники вокальной студии «Домисольки» из Воскресенска стали лауреатами различных степеней.

Организаторы поблагодарили начальника управления культуры Елену Баклушину за поддержку молодых талантов, активное участие в воспитании детей и содействие развитию детского творчества.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.