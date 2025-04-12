Военнослужащих в Мытищах поздравили в преддверии Дня войск противовоздушной обороны

В преддверии Дня войск противовоздушной обороны состоялось торжественное мероприятие в честь военнослужащих Мытищинского военного гарнизона. В рамках церемонии участники почтили минутой молчания память бойцов, не вернувшихся с полей сражений, и возложили цветы в знак уважения к их подвигу.

Военнослужащие ПВО ежедневно несут службу, защищая воздушное пространство страны и обеспечивая безопасность граждан. Их мужество и профессионализм являются залогом мирного неба над головой каждой российской семьи. В год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне они продолжают сохранять и развивать славные традиции старших поколений.

Ветеранам и действующим военнослужащим выразили искреннюю благодарность за их самоотверженный труд, пожелав крепкого здоровья, успехов в службе и мирного неба над головой.