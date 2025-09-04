Военно-тактическая игра «Зарница» пройдет в парке культуры и отдыха в Жуковском
Жители Жуковского смогут принять участие в патриотическом мероприятии. Игра «Зарница» и мастер-классы состоятся в субботу, 6 сентября.
Участвовать можно командами по пять-шесть человек. Сборные преодолеют шесть этапов.
Члены команд получат навыки в военно-спортивных дисциплинах. Это альпинизм, тактическая медицина, практическая стрельба, прикладное минирование и химическая защита.
Для них организуют мастер-классы по безопасному обращению с оружием, оказанию первой помощи и применению средств связи. Участники смогут освоить дополнительные навыки, полезные в экстренных ситуациях.
Тех, кто желает побороться за победу, будут ждать за сценой в парке культуры и отдыха в 11:00. Записываться предварительно не нужно.
Принять участие могут все желающие старше 12 лет.
Ранее мы рассказывали о том, что мастер-классы по плетению маскировочных сетей прошли в Жуковском.