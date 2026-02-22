Военно-историческая реконструкция прошла в Мытищах

Темой реконструкции стал подвиг бойцов и командиров Первой гвардейской танковой армии генерала М. Е. Катукова в Висло-Одерской стратегической наступательной операции.

С 10:00 до 15:00 на территории музея работали интерактивные площадки. Для гостей организовали семейные мастер-классы, а само мероприятие началось в 13:00. Зрители погрузились в атмосферу героического прошлого страны. Вход был свободным для гостей всех возрастов.

В преддверии праздника в округе состоялась еще одна важная встреча — 17 февраля глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их семьи. Школьники подготовили для защитников открытки, сделанные своими руками, а родные бойцов передали сборник стихов о тех, кто сейчас на передовой.