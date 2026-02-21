Глава Мытищ поздравила ветеранов боевых действий с наступающим 23 Февраля

Встреча с защитниками Отечества состоялась 17 февраля в преддверии праздника. На мероприятии присутствовали участники боевых действий в Афганистане, Чечне и в зоне специальной военной операции.

Глава округа Юлия Купецкая обратилась к ним с приветственным словом. Она подчеркнула, что герои знают цену мирного неба, и выразила уверенность, что победа обязательно будет за теми, кто сейчас на передовой. По ее словам, все, кто в тылу, едины в своих чувствах и ждут бойцов домой.

Школьники подготовили для ветеранов трогательные открытки, сделанные собственными руками. А семьи военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий, передали сборник стихов, в который вошли произведения жен, мам и самих бойцов.

В завершение Юлия Купецкая еще раз поблагодарила всех, кто защищал нашу страну, и кто сейчас на передовой.