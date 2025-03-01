Водителям в Мытищах напомнили о функциях аварийных комиссаров

Автомобилистам в Мытищах готовы оказать помощь специальные бригады аварийных комиссаров. Они не только обеспечат безопасность на месте аварии, но и организуют работу других специалистов.

Проект реализует группа «ВИС». Она является инвестором и концессионером проекта. Кроме того, организация до 2038 года будет осуществлять эксплуатацию автомобильной дороги.

Если водитель попадет в нештатную ситуацию или дорожно-транспортное происшествие, специалисты приедут на место, помогут с обеспечением безопасности всех участников, организуют работу экстренных служб или эвакуатора. Также они проконсультируют водителя.

Отметим, что экипажи работают круглые сутки. Вызвать их можно по бесплатному телефонному номеру 8 (800) 777-69-11.

Ранее мы рассказывали о том, что автоинспекторы в Мытищах напомнили водителям правила перевозки детей.