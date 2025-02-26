Автоинспекторы в Мытищах напомнили водителям правила перевозки детей

Профилактическую проверку провели сотрудники Государственной автомобильной инспекции в Мытищах. Водителям округа напомнили требования по перевозке детей.

Участие в рейде приняли сотрудники третьего батальона первого полка дорожно-патрульной службы. Главной целью проверки стало напоминание водителям о правилах дорожного движения и нормативах при перевозке детей.

Инспекторы вручили автомобилистам памятки с подробной инструкцией, как подбирать специальные удерживающие устройства в зависимости от веса и роста ребенка. Маленьким пассажирам подарили тематические сувениры.

Подобная профилактика помогает снизить количество случаев дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних, отметили в ГИБДД.

Ранее мы рассказывали о том, что в Мытищах прошел рейд по безопасности на железной дороге.