Водителя автобуса с 13-летним стажем поздравили в Сергиевом Посаде

Нина Дергачева работает на 35 и 24 маршрутах. Девушка признается, что управлять большим транспортом легче, чем легковой машиной. Права категории «D» она получила на шесть лет раньше, чем категории «В». Нина Дергачева знает многих постоянных пассажиров. Они ценят специалиста за отзывчивость и внимание.

«Летом вообще замечательно: и овощи, и ягоды — что хочешь приносят и угощают. Даже цветы дарят», — поделилась водитель.

Девушку с профессиональным праздником поздравила руководитель муниципалитета Оксана Ероханова.

«Мы поздравляем Вас с Днем водителя. Эта профессия уже стала женской, только в женских руках у нас все сходится. Берегите наших жителей, водите аккуратнее, мы поздравляем вас с праздником», — сказала глава Сергиево-Посадского городского округа.