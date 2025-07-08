Власти Истры оценили последствия урагана

Сильный ветер с дождем и градом повалил деревья и оборвал провода в Истре. Рабочие начали устранять последствия непогоды. Основные магистрали уже расчистили, сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева в Telegram-канале .

«В настоящий момент, по предварительным данным, в 37 населенных пунктах муниципального округа Истра зафиксированы аварии на сетях электроснабжения после прошедшего урагана», — заявила она.

К восстановительным работам подключились 38 бригад «Россетей» и «Мособлэнерго», а также рабочие из соседних округов Подмосковья. Одновременно дорожные службы и аварийные бригады коммунальных служб занялись расчисткой дорог от снесенных ветром деревьев. Витушева сообщила, что основные магистрали уже свободны, теперь работы ведутся на второстепенных дорогах, в зонах отдыха и дворах.

Очевидцы сняли в Подмосковье град размером с перепелиное яйцо и сильные подтопления. Кроме деревьев, рухнула вышка сотовой связи и перекрыла проезд.