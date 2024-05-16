Владислав Мурашов возглавил министерство по содержанию территорий в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:48 Владислав Мурашов возглавил министерство по содержанию территорий в Подмосковье Мособлдума согласовала новую должность Владислава Мурашова Медиасток.рф

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Депутаты Мособлдумы утвердили назначение Владислава Мурашова на должность заместителя председателя правительства — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Решение об этом назначении ранее озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

ГУСТ уже долгое время работает в Подмосковье, помогая поддерживать дворы и улицы в чистоте и порядке. Теперь на его базе создают профильное министерство, которое усилит контроль за управляющими компаниями. Главой ведомства стал зампред правительства Московской области Владислав Мурашов. Мособлдума согласовала это назначение 16 мая.

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«Мы создаем новое министерство. Точнее не совсем новое — мы его адаптируем. ГУСТ адаптируем под очень важное направление — все, что у нас связано с чистотой, содержанием, администрированием мусора, ТБО», — отметил Андрей Воробьев.

Владислав Мурашов родился 14 ноября 1979 года в Санкт-Петербурге. Он окончил университет экономики и финансов, а позже юридический факультет СПбГУ. Работал заместителем и первым заместителем министра имущественных отношений Подмосковья. Позже стал главой Московского областного бюро технической инвентаризации, затем — генеральным директором «Мострансавто». С 2022 года возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В конце 2023 года занял должность заместителя председателя правительства региона.

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